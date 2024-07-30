شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كل ساعة.. تفاصيل الرحلات الترددية من مطار جدة إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل



وفور وصول المعتمر المطار يجد أمامه 3 خيارات للذهاب إلى مكة المكرمة مباشرة إما عن طريق قطار الحرمين السريع، وله محطة مخصصة بجانب المطار، أو سيارات الأجرة، أو عن طريق حافلات النقل الترددي.

جدول الرحلات

رصدت ”اليوم“ جدول الرحلات المخصصة من قبل النقل الترددي فهي توفر رحلة كل ساعة على مدار الـ 24 ساعة بسعر 35 ريال، وتستغرق الرحلة من جدة إلى مكة المكرمة بالباص مدة ساعة و10 دقائق على فترات مختلفة من اليوم.

ويرتبط وجود مثل هذه الخدمة على مدار الساعه أحد أهم خدمات النقل التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، إذ يجد أمامه العديد من الخيارات المتاحة وفي كل وقت وبأسعار تنافسية.

وتعد الرحلة التي تقل المعتمر من جدة إلى مكة المكرمة من أكثر الرحلات أهمية التي ترافق ذكرى الحاج والمعتمر، فهي تحمل معها الكثير من الروحانية، والترقب لمشاهدة العديد من الوجهات التاريخية والثقافية المهمة، إذ يمر الطريق الذي يربط بين هاتين المدينتين عبر العديد من المعالم السياحية الجميلة، مما يوفر لك نظرة عن قرب على التراث الثقافي الغني للمملكة العربية الدمام - شريف احمد - مع دخول موسم العمرة وبدء توافد المعتمرين عبر مختلف التأشيرات التي اتاحتها المملكة، يعد منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، البوابة الرئيسية التي تتيح لك عدة خيارات للوصول إلى مكة براً.وفور وصول المعتمر المطار يجد أمامه 3 خيارات للذهاب إلى مكة المكرمة مباشرة إما عن طريق قطار الحرمين السريع، وله محطة مخصصة بجانب المطار، أو سيارات الأجرة، أو عن طريق حافلات النقل الترددي.رصدت ”اليوم“ جدول الرحلات المخصصة من قبل النقل الترددي فهي توفر رحلة كل ساعة على مدار الـ 24 ساعة بسعر 35 ريال، وتستغرق الرحلة من جدة إلى مكة المكرمة بالباص مدة ساعة و10 دقائق على فترات مختلفة من اليوم.ويرتبط وجود مثل هذه الخدمة على مدار الساعه أحد أهم خدمات النقل التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، إذ يجد أمامه العديد من الخيارات المتاحة وفي كل وقت وبأسعار تنافسية.وتعد الرحلة التي تقل المعتمر من جدة إلى مكة المكرمة من أكثر الرحلات أهمية التي ترافق ذكرى الحاج والمعتمر، فهي تحمل معها الكثير من الروحانية، والترقب لمشاهدة العديد من الوجهات التاريخية والثقافية المهمة، إذ يمر الطريق الذي يربط بين هاتين المدينتين عبر العديد من المعالم السياحية الجميلة، مما يوفر لك نظرة عن قرب على التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية