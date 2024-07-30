شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الربط الجوي يستقبل أولى رحلات "طيران سمرقند" إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الربط الجوي بدخول "طيران سمرقند"، بعد أن وصلت الرحلة الافتتاحية من سمرقند إلى جدة باستخدام طائرة إيرباص A321neo، والتي عادت بعد ذلك إلى نامانجان لتشغيل رحلة أخرى إلى جدة، كما انطلقت اليوم طائرة إيرباص A330، برحلة مماثلة من طشقند.

وتمثل الرحلات الافتتاحية لـ"طيران سمرقند" إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي خطوة هامة في تعزيز الروابط الجوية بين أوزبكستان والمملكة، مما يسهم في تعزيز فرص نمو حركة المسافرين القادمين الى المملكة، حيث جدولت "طيران سمرقند" رحلات إلى جدة من عدة مدن في أوربكستان وهي سمرقند، طشقند، نامانجان، وفرغانة.





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