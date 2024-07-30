شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة الإلكترونية".. نتائج الفرز الأول للقبول في برامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل



وذلك بعد استقبال أكثر من 135 ألف طلب عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة. بوابة القبول وحددت الجامعة يوم الخميس القادم 2024/08/01م موعدًا لنهاية فترة تأكيد الفرز الأول للقبول وذلك عبر بوابة القبول، داعية المتقدمين إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة القبول خلال فترات الفرز التي حددتها الجامعة، وتأكيد القبول، وسداد الرسوم المستحقة.

وأوضحت أن عدم تأكيد القبول يعني تنازل المرشح عن مقعده بالجامعة ولا يحق له المطالبة بذلك لاحقاً. الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية نتائج الفرز الأول للقبول للمرشحين والمرشحات للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس، للعام الجامعي 1446هـ، بجميع فروع الجامعة.وذلك بعد استقبال أكثر من 135 ألف طلب عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.وحددت الجامعة يوم الخميس القادم 2024/08/01م موعدًا لنهاية فترة تأكيد الفرز الأول للقبول وذلك عبر بوابة القبول، داعية المتقدمين إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة القبول خلال فترات الفرز التي حددتها الجامعة، وتأكيد القبول، وسداد الرسوم المستحقة.وأوضحت أن عدم تأكيد القبول يعني تنازل المرشح عن مقعده بالجامعة ولا يحق له المطالبة بذلك لاحقاً.