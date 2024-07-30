القبض على شخص لترويجه 22 ألف قرص مخدر بمنطقة تبوك

470 جولة رقابية على المرافق الغذائية بالمواقع السياحية بالطائف

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية