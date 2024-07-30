7 جامعات تسجل مراتب متقدمة في براءات الاختراع

الكيمياء والفيزياء
بحسب تقرير صادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فقد تركزت طلبات التسجيل الدولية في مجالات الكيمياء، ثم النقل والعمليات، الفيزياء، الإنشاءات الثابتة، الكهرباء، الاحتياجات البشرية، الهندسة الميكانيكية، والورق والمنسوجات، إذ بلغت عائلات براءات الاختراع في الكيمياء والتعدين 9.010 طلبات، والنقل والعمليات 5.558 طلباً، والفيزياء 4.249 طلباً، والإنشاءات الثابتة 2.900 طلب، والكهرباء 2.353 طلباً، والاحتياجات البشرية 1448 طلباً، والورق والمنسوجات 208 طلبات، في حين أودعت أغلب تلك الطلبات في أمريكا والصين وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا وفرنسا.
53 مؤسسة
بشكل عام بلغ إجمالي عدد عائلات براءات الاختراع 17.584، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع ما يقارب 56.672 طلب براءة في 73 مكتبًا لبراءات الاختراع حول العالم لحماية ما يقارب 17.584 اختراعًا أو تقنية تتوزع هذه الاختراعات من حيث الملكية بين 53 مؤسسة.
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