7 جامعات تسجل مراتب متقدمة في براءات الاختراع

تصدرت 7 جامعات سعودية مراكز متقدمة في مجال تسجيل براءات الاختراع في المكاتب الدولية، بمجموع طلبات تسجيل بلغت 4464 طلباً، وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الأول بواقع 1532 طلباً، يليها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتنقية بـ963 طلباً، ثم جامعة الملك سعود بـ628 طلباً، يلي ذلك جامعة الملك عبدالعزيز بـ417 طلباً، فجامعة أم القرى بـ197 طلباً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بـ183 طلباً.

الكيمياء والفيزياء

بحسب تقرير صادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فقد تركزت طلبات التسجيل الدولية في مجالات الكيمياء، ثم النقل والعمليات، الفيزياء، الإنشاءات الثابتة، الكهرباء، الاحتياجات البشرية، الهندسة الميكانيكية، والورق والمنسوجات، إذ بلغت عائلات براءات الاختراع في الكيمياء والتعدين 9.010 طلبات، والنقل والعمليات 5.558 طلباً، والفيزياء 4.249 طلباً، والإنشاءات الثابتة 2.900 طلب، والكهرباء 2.353 طلباً، والاحتياجات البشرية 1448 طلباً، والورق والمنسوجات 208 طلبات، في حين أودعت أغلب تلك الطلبات في أمريكا والصين وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا وفرنسا.

53 مؤسسة

بشكل عام بلغ إجمالي عدد عائلات براءات الاختراع 17.584، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع ما يقارب 56.672 طلب براءة في 73 مكتبًا لبراءات الاختراع حول العالم لحماية ما يقارب 17.584 اختراعًا أو تقنية تتوزع هذه الاختراعات من حيث الملكية بين 53 مؤسسة.