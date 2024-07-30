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القيادة تهنئ رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكينيكي فوربارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكينيكي فوربارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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