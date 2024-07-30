شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكينيكي فوربارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكينيكي فوربارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.