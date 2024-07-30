شكرا لقرائتكم خبر عن سدد المخالفات المرورية بخصم 50%.. ما هو آخر موعد للاستفادة؟ والان نبدء بالتفاصيل



أسهل طرق للسداد

سداد المخالفات

الدخول إلى منصة أبشر، ثم خدمات المرور.

النقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من على قائمة الخدمات المنسدلة.

إدراج رقم المخالفة المرورية.

الضغط على بحث.

النقر على أيقونة سداد ومن ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان أو ماكينة الصراف الآلي بشكل صحيح.

الضغط في النهاية على أيقونة "دفع".

الدمام - شريف احمد - يتيح المرور السعودي تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50%، وذلك وفق مهلة أعلنها عبر حسباه الرسمي على منصة "إكس".وقال المرور السعودي: "استفد من تخفيض 50% وبادر بسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024 م".وحدد آخر موعج للاستفادة من التخفيض، في تاريخ 18 أكتوبر المقبل.تتيح منصة أبشر للأفراد إمكانية تمديد الفترة المسموح بها لسداد المخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد.ويمكن بعد طلب المهلة، سداد المخالفات باتباع عدد من الخطوات البسطة.يتاح سداد المخالفات عبر أبشر باتباع الخطوات التالية: