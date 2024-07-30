شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للإقبال المتزايد.. جامعة الملك فيصل تطلق دفعة استثنائية رابعة من المقبولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب القبول لدفعة استثنائية رابعة من الطلاب والطالبات في مختلف برامجها التعليمية.

وأوضحت الجامعة أن هذه الدفعة تأتي استجابة للطلب المتزايد من المتقدمين والمتقدمات، ورغبة منها في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء وبنات الوطن. وستكشف الجامعة عن تفاصيل هذه الدفعة، بما في ذلك التخصصات المتاحة وشروط القبول، يوم الخميس المقبل.

وذكرت أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية القدرات البشرية وصناعة مستقبل واعد للوطن.

ودعت جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة إعلانها الرسمي يوم الخميس، متمنية التوفيق والنجاح للجميع في مسيرتهم التعليمية.