شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني": من اليوم وحتى الأحد.. أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء، حتى يوم الأحد المقبل.