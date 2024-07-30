شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت شبكة الأمم المتحدة للهجرة دول العالم إلى تكثيف الجهود لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال، وتوفير المساعدة والحماية الشاملة للأطفال ضحايا الاتجار في البشر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت الأمم المتحدة وفق إحصائيات نشرتها أن أعداد ضحايا الاتجار بالبشر ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ15 الماضية، في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويشكل الأطفال ما بين 60% إلى 73% من هذه الأعداد، مشيرة إلى أن الزيادة في ارتفاع عدد الأطفال المتنقلين بسبب الأزمات العالمية الحالية غير مسبوقة.

وأكدت أن الدول التزمت بميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية، بتعزيز القدرات والتعاون الدولي لمنع الاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين والضحايا، مع التركيز بشكل خاصّ على النساء والأطفال.

كما حثت دول العالم إلى اتخاذ تدابير لتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، ولم شمل الأسر، وحماية الأطفال وعدم تجريمهم وتعيين الأوصياء المؤهلين لهم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم وإعادة إدماجهم بكرامة وبشكل مستدام بما يتماشي مع القانون الدولي.