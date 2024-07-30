شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 3 مخالفين باستغلال الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت أنه تم ضبط معدتين تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.