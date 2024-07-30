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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصداقة البرلمانية يناقش أدوار "الشورى" مع عضو مجلس الشيوخ الكندي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكندية الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس اليوم الثلاثاء، عضو مجلس الشيوخ في كندا محمد الزيبق، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأشار الدكتور النحاس إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها مجلس الشورى على الصعيد التشريعي والرقابي، مؤكدًا أهمية الدور الفاعل التي تحققه الدبلوماسية البرلمانية وأثرها في تنمية العلاقات وتوثيقها وبما يثري العمل البرلماني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات البرلمانية وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكندي، إلى جانب بحث عددًا من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الدكتور النحاس إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها مجلس الشورى على الصعيد التشريعي والرقابي، مؤكدًا أهمية الدور الفاعل التي تحققه الدبلوماسية البرلمانية وأثرها في تنمية العلاقات وتوثيقها وبما يثري العمل البرلماني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات البرلمانية وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكندي، إلى جانب بحث عددًا من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.