الإعلام المرئي والمسموع: ضبط أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها إلى منافذ البيع

باشرت الفرق الرقابية الميدانية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام الوقوف على عدد من المستودعات المخالفة لتخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في عدد من المناطق، وضبطت أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة تم إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع. وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد أطلقت عدة حملات رقابية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية لمكافحة قرصنة وتزوير الألعاب الإلكترونية، وتعزيز عمل المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.

وشددت الهيئة على استمرارها في رقابة سوق الألعاب الإلكترونية وإحالة كل من يثبت تورطه في بيع وتوزيع الألعاب المخالفة إلى الجهات المختصة.