باشرت الفرق الرقابية الميدانية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام الوقوف على عدد من المستودعات المخالفة لتخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في عدد من المناطق، وضبطت أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة تم إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع. وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد أطلقت عدة حملات رقابية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية لمكافحة قرصنة وتزوير الألعاب الإلكترونية، وتعزيز عمل المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.
وشددت الهيئة على استمرارها في رقابة سوق الألعاب الإلكترونية وإحالة كل من يثبت تورطه في بيع وتوزيع الألعاب المخالفة إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام المرئي والمسموع: ضبط أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها إلى منافذ البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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