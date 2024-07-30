ابتكارات جديدة واستثمارات نوعية في مجال الرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة الصحة، وبتنظيم من شركة تحالف، وبدعم برنامج تحول القطاع الصحي، لانطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي، تحت شعار «استثمر في الصحة»، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر، بمشاركة 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من 70 دولة، و500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي.

يهدف ملتقى الصحة العالمي في نسخته القادمة، الذي يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضورا، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نموا على مستوى العالم، إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن كثيرا من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد.

كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.

يضم الملتقى في نسخة هذا العام معرضا فريدا من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، ويعد فرصة لاكتشاف كثير من المجالات الطبية والصحية، خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة، ومنطقة الاستثمار التي يمكن خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية.

أهداف ملتقى الصحة

تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم.

تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

عرض الابتكارات والتقنيات الصحية.

إطلاق اتفاقيات استثمارية ضخمة.

فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي.

أبرز الابتكارات