ابتكارات جديدة واستثمارات نوعية في مجال الرعاية الصحية

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يهدف ملتقى الصحة العالمي في نسخته القادمة، الذي يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضورا، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نموا على مستوى العالم، إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن كثيرا من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد.
كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
يضم الملتقى في نسخة هذا العام معرضا فريدا من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، ويعد فرصة لاكتشاف كثير من المجالات الطبية والصحية، خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة، ومنطقة الاستثمار التي يمكن خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية.
أهداف ملتقى الصحة
- تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم.
- تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.
- عرض الابتكارات والتقنيات الصحية.
- إطلاق اتفاقيات استثمارية ضخمة.
- فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي.
- التقنية الحيوية.
- الرعاية الصحية والخدمات العامة.
- التصوير والتشخيص.
- معدات وأجهزة المختبرات.
- الأدوية والتغذية.
- أنظمة وحلول تقنية المعلومات.
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