تعزيز احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المشاركون في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة المملكة، بضرورة العمل على المستوى الإقليمي لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية، بتوفير المساءلة والشفافية والرقابة.

وبدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة السفير طلال المطيري، ومشاركة ممثلي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.

رأس وفد المملكة في الاجتماع عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور غفون اليامي.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري، إن الدورة الحالية شهدت اختيار شعار «اليوم العربي لحقوق الإنسان» لـ2025، ومناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض مقترح البحرين حول تنفيذ ما ورد في مخرجات القمة العربية الأخيرة في البحرين، حول ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، وكذلك مقترح الأمانة العامة للجامعة العربية حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان».

من جهة أخرى، استقبلت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري في مكتبها، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال توليدو. وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميتها، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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