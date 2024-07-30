شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات مهرجان «البر 8 » بمركز بلسمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مساء أمس الأول فعاليات مهرجان «البر» الثامن في مركز بلسمر شمال مدينة أبها، بحضور رئيس المركز ظافر عسيري، وذلك في مقر سوق الاثنين ببلسمر. وأشار رئيس المركز إلى أن المعلومات التاريخية تؤكد ارتباط مركز بلسمر بزراعة وإنتاج محاصيل «البر» بأنواعه وأصنافه، حيث يحقق إنتاج «البر» اهتماما كبيرا في ظل رؤية المملكة 2030م، واستراتيجية منطقة عسير من منطلق الإنسان والمكان والاقتصاد.

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