4 ميداليات سعودية في أولمبياد الكيمياء الدولي

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ورعى وزير التعليم يوسف البنيان، مساء أمس الأول اختتام منافسات النسخة الـ 56 من الأولمبياد، الذي شارك فيه 333 موهوبا وموهوبة من 90 دولة، بإشراف 260 متخصصا عالميا في مجال الكيمياء، وذلك بجامعة الملك سعود بالرياض.
وحصل على المراكز الثلاثة الأولى الطالب تشونغ تشنغ من الصين، والطالب فيكتور ليلوف من بلغاريا، والطالب يوفي تشين من الولايات المتحدة الأمريكية، على التوالي.
وحصدت 47 دولة 4 جوائز لكل منها، فيما حصلت على 3 جوائز 5 دول هي؛ الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، وسوريا، فيما حصلت 6 دول على جائزتين، هي كوبا، قرغيزستان، بيرو، البرتغال، قطر، وإسبانيا، وحصلت كل من بلجيكا، كوستا ريكا، قبرص، جورجيا، لوكسمبورج، ماليزيا، الجبل الأسود، النرويج، باكستان.
وفنزويلا على جائزة واحدة.
وأوضح وزير التعليم أن استضافة المملكة لهذا الحدث تأتي انطلاقا من رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان «سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم؛ لنصنع شيئا مختلفا».
وأكد أن المملكة ستظل حاضنة عالمية للطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في المجالات التنموية ذات الأولوية على مستوى العالم.
جوائز المسابقة:
232 جائزة منها:
36 ميدالية ذهبية. 67 ميدالية فضية.
99 ميدالية برونزية. 30 شهادة تقديرية.
4 جوائز لكل من:
- أرمينيا
- أستراليا
- النمسا
- أذربيجان
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- الصين
- تايبيه الصينية
- كرواتيا
- التشيك
- أستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- ألمانيا
- اليونان
- المجر
- الهند
- إيران
- فيتنام
- لاتفيا
- ليتوانيا
- اليابان
- هولندا
- مولدافيا
- منغوليا
- الفلبين
- بولندا
- تايلاند
- تركيا
- أمريكا سويسرا
- كوريا الجنوبية
- رومانيا
- السعودية
- صربيا
- سنغافورة
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سيريلانكا
- أوكرانيا
- المملكة المتحدة
- إندونيسيا
- كازاخستان
- نيوزيلندا
- تركمانستان
- أوزبكستان
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