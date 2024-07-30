شكرا لقرائتكم خبر تطوير نظام تسلسل جيني جديد لإنقاذ مرضى الطفرات الوراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عكفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في إطار تطوير منظومة أبحاثها العلمية، على دراسة تطوير نظام تسلسل جيني جديد يدعى نانو رينجر «NanoRanger»؛ بصفته أداة تشخيصية حديثة لتحديد الطفرات المسببة للأمراض الوراثية؛ وتقديمه أداة أقل تكلفة وأسرع للمرضى الذين يعانون أمراضا وراثية غير معروفة الطفرة؛ وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يتم تمثيل كل جين من الجينات التي يزيد عددها على 60 ألف جين في جسم الإنسان بنسختين من الأليل؛ وهو نسخة أو شكل بديل للجين أو موقع كروموسومي؛ أحدهما من الأم والآخر من الأب، وتوجد الطفرات تقريبا في كلا الأليلين في معظم الأمراض المندلية، وفي حال كانت الطفرة موجودة في أليل واحد فقط، يكون الشخص حاملا للمرض: فهو لا يعاني المرض، ولكن ذريته معرضة للخطر، وإذا كان كلا الوالدين يحملان المرض، فقد ينقلان هذه الطفرة الجينية؛ ونتيجة لذلك فإن عائلة الشخص الذي يعاني من مرض مندلي لديها عدد أكبر بكثير من حاملي المرض؛ لذلك تظهر المجتمعات التي ينتشر فيها زواج الأقارب معدل انتشار مرتفعا جدا للأمراض المندلية التي تكون في العادة مسؤولة عن وفيات الرضع واعتلالهم في الدول العربية.

الأمراض الوراثية شملت:

الأمراض المندلية

ضمور العضلات

الأنيميا المنجلية »فقر الدم«

تقنية «نانو رانجر»: