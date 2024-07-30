اقتران 3 أجرام سماوية مع كوكبتين نجمية بالشمالية

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وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح، أن ظاهرة اقتران 3 أجرام سماوية مع كوكبتين نجمية هي ظاهرة جاذبة، يترقبها هواة الفلك والتصوير، والمهتمون بالفلك والأجرام السماوية.
مضيفا بأن منزلة القمر لفجر اليوم ستكون قريبة من هذه المجموعة.
وأكد أنه عند مشاهدة اقتراب جرم سماوي من جرم آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية، يعد اقترابا زاويّا ظاهريا غير حقيقي، ليست له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا.
مشيرا إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي الأماكن التي تكون بعيدة عن التلوث الضوئي.
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