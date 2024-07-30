تكريم رائدات سعوديات بارزات بمجالات متعددة في أيرلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في أيرلندا، عبدالسلام المشيطي، رائدات سعوديات متميزات في مجالات متعددة، بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتورعبدالعزيز الفهيد.

ونوه المشيطي خلال الحفل بما حققته المرأة السعودية من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، مشيرا إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتمكينها وإبراز مهاراتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وشمل التكريم الدكتورة جنان الديحان، التي قدمت مساهمات بارزة خلال فترة عملها في الملحقية الثقافية السعودية في أيرلندا، حيث دعمت العديد من الأنشطة والفعاليات وساعدت الطلاب السعوديين في تجاوز الصعوبات الأكاديمية، وسمر السلطان، التي سجلت اسمها في قوائم أوائل السعوديات في قطاع التقنية على المستوى العالمي، بفضل عملها في مراكز قيادية في شركة ميتا، وهي أول سعودية وعربية تشغل هذا المنصب، وحققت إنجازا كبيرا بترشحها ضمن قائمة النهائيين لثلاث جوائز تقنية مرموقة مقدمة من جي بي مورغان.

كما كرمت الطالبة ود باكدم، نظير فوزها بالقلادة الذهبية في مسابقة آيتكس العالمية لعام 2024 في ماليزيا، وتمثيلها لوطنها وابتكارها تطبيقا الكترونيا يساعد طلاب الطب البشري في دراساتهم الأكاديمية والتطبيقية، إضافة لمشاركتها في مشاريع بحثية دولية بجامعتي ترينيتي ودبلن في أيرلندا.