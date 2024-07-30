جامعة الأميرة نورة تعتمد 6 برامج أكاديمية

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وحصل برنامج بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس علوم الوبائيات، وبرنامج بكالوريوس التثقيف الصحي على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فيما حصل كل من برنامج بكالوريوس دكتور علاج طبيعي، وبرنامج بكالوريوس العلاج الوظيفي، وبرنامج بكالوريوس علم النفس الإكلينيكي على الاعتماد البرامجي المشروط.
وحققت طالبات ومنسوبات الكلية عددا من الجوائز والمراكز المتقدمة، في عدد من المنافسات والمحافل.
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