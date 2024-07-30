شكرا لقرائتكم خبر عن بمناقشة أبرز الفرص.. انطلاق أولى الورش التطويرية للمنتدى السعودي للإعلام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تطويرية لتعزيز مخرجات المنتدى السعودي للإعلام 2025، سلطت الضوء على أهمية التعاون المشترك بين المنتدى والجهات الفاعلة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية. تظاهرة إعلامية فريدة وشهدت الورشة مشاركة العديد من الخبراء ومديري الإعلام والاتصال المؤسسي في الجهات التنموية من القطاع الحكومي والخاص؛ بهدف تحقيق التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة والمنتدى السعودي للإعلام بوصفه أبرز تظاهرة إعلامية في المنطقة، وما يمثله من قوة جذب للمملكة من خلال تبني منصة إعلامية يقصدها الزوار سنوياً مدعماً بمعرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي شهد خلال النسخة السابقة مشاركة أكثر من 150 عارضاً من 30 دولة العالم. تحقيق التنمية المستدامة وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المنتدى في تحقيق التنمية المستدامة كمنصة دولية يتشارك فيها المهنيين والخبراء والمهتمين بالصناعة الإعلامية بما يعزز من أهداف المنتدى ويحقق أبعاده على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن أحد أهم مفاتيح النجاح هو تحقيق التعاون وبناء شبكة قوية من خبراء الإعلام، وامتزاج الخبرات لقيادة التغيير وإحداث الأثر الإيجابي تزامنًا مع عام التحول الإعلامي بقيادة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التطويرية للمنتدى، التي سيتم عقدها مع أصحاب الرأي والاختصاص بغية تعزيز أعمال المنتدى والارتقاء بتطلعاته ومد جسور التعاون بين المنتدى وشركاء نجاحه.

