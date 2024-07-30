شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجًا تنفيذيًا لدعم العائدين إلى إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الاثنين، برنامجًا تنفيذيًا - عبر الاتصال المرئي - مع اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث لدعم العائدين الإثيوبيين إلى مدينة أديس أبابا بجمهورية إثيوبيا بالخدمات اللوجستية والإيوائية للعام 2024م.

ومثّل الجانبين في التوقيع، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومفوض لجنة الطوارئ والمخاطر بإثيوبيا السفير الدكتور شيفراو تيكلمريم مينباشو. تفاصيل الاتفاقية وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم منحة للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ لتلبية الاحتياجات الغذائية واللوجستية والإيوائية للعائدين إلى إثيوبيا من خلال شراء حافلات لدعم حركات النقل الداخلي، إلى جانب تقديم الوجبات اليومية الجاهزة والحقائب الصحية والإيوائية والمساعدات النقدية لهم، فضلًا عن دعم مراكز الإيواء في إثيوبيا، يستفيد منه 15.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.