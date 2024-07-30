شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة من مضيفة طيران سعودية.. كشفت حقائق مثيرة عن ما يحدث على متن طائرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت أجمل مضيفة طيران في السعودية، وتدعى “ليندا حريري”، على شاشة قناة الإخبارية السعودية، حيث كشفت الكثير من الأسرار في مهنة مضيفة الطيران، وطبيعة عمل المضيفات، خصوصاً بعد الإقبال الكبير من الفتيات السعوديات الراغبات للعمل في هذه 120 ” على قناة الإخبارية ، أن الإنسان الذي يٌحب تعلم ثقافات جديدة ويحب الذهاب من مكان إلى الثاني ويكره الروتين لن يجد أي صعوبة في العمل كمضيف طيران يتنقل بين المدن والدول وأكدت مضيفة طيران سعودية أن التحرش يعد أحد أكثر أنواع المضايقات التي يتم التعامل معها بحزم شديد، والتي قد تصدر من بعض المسافرين.

وأوضحت، أنه خلال فترة عملها كمضيفة طيران لم يتم تسجيل أي حالة تحرش بها أو بزميلاتها، مبينة أنه يتم التعامل بشكل حازم مع أي نوع من أنواع التحرش

وأضافت أن من يثير الإزعاج في الطائرة يتم إلغاء رحلته فوراً ومتابعة الإجراءات النظامية معه من قبل موظفين خدمات الأمن الأرضي، وفي حال كانت المضايقات أثناء إقلاع الطائرة يبلغ كابتن الرحلة ومشرف الطاقم ليتم التعامل معه فور الوصول.

وعن التحديات الأخرى التي تواجه مضيفات الطيران السعوديات، أكدت أنه لا توجد تحديات تتعلق بكونها امرأة، حيث إن الوظيفة تعتبر في الغالب ممتعة وإذا وجدت تحديات فإنها تكون مجرد تحديات عمل روتينية قد لا تختلف عن أي عمل آخر.

.