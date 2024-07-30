التشديد على إلزامية تراخيص مزاولة الحرف والمهن

رضا المستفيدين
أكدت الأمانات والبلديات على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفيًا بحد أدنى؛ حيث تضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق رضا المستفيدين وتأمين الحماية لهم، وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ودعت أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين، بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، وحتى لا يتم إيقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، مشيرة إلى أن إصدار الترخيص الحرفي للعاملين يتم بخطوات سهلة وميسرة عبر منصة بلدي.
الارتقاء بالخدمات
أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الحصول على الترخيص الحرفي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية، وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان والزوّار.
وأشارت الأمانة؛ إلى أن الترخيص الحرفي شمل 40 نشاطًا تجاريًا و83 مهنة، منها أعمال النجارة، وورش الحدادة، وصناعة الألمنيوم، وتركيب وشطف الزجاج، وتركيب وتنجيد الأثاث، وصناعة منتجات الرخام، وصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية، وميكانيكا السيارات.
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