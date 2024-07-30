استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والخرمة وتربة ورنية والمويه.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق عسير والباحة وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة نجران بأمطار متوسطة.