المنتخب السعودي يحقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء

حقق المنتخب السعودي للكيمياء 4 جوائز عالمية في الدورة الـ56 لأولمبياد الكيمياء الدولي 2024، التي أقيمت في الرياض من 21 إلى 30 يوليو 2024، بمشاركة 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة.

وحصل الطالب حسن الخليفة، من إدارة تعليم الشرقية، على الميدالية الفضية، بينما حقق الميدالية البرونزية كل من الطالب علي آل موسى، من إدارة تعليم الشرقية، والطالب أحمد أزهري، من إدارة تعليم جدة، والطالب حيدر الدبيسي، من إدارة تعليم الشرقية.

بذلك ارتفع رصيد المملكة من الجوائز التي حصدتها من النسخ التي شاركت بها في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 15 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية، وشهادتي تقدير.

وأوضحت الأمينة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا التألق والإنجاز تحققا بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات الشَّابة على المنافسة العالمية، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.