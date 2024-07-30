أمانة جدة توثق 76 مبادرة على منصة «إكسبرو»

وتضمنت تصنيفات المبادرات الموثقة: الخفض في قيمة العقود، وتفادي تكاليف مستقبلية، وخفض كل من الاعتمادات السنوية على البنود التشغيلية واستهلاك الكهرباء والوقود والاتصالات، بالإضافة إلى مبادرات أخرى متنوعة.
واستعرضت الأمانة، خلال ورشة عمل عقدت بمقرها في جدة اليوم بالتعاون مع «إكسبرو»، عددًا من آليات احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق المعمول بها في الأمانة، إلى جانب عرض دليل آلية احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق الذي أطلقته، وأبرز أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في دورة التقارير الربعية لكفاءة الإنفاق، إلى جانب بطاقات آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية في الأمانة لآليات احتساب الأثر المالي، وكيفية مراجعة وتوثيق الأثر المالي، وأفضل الممارسات في إعداد التقارير، لضمان تحقيق المستهدفات.
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