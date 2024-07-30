الخبر تحقق الاعتماد الدولي كمدينة صحية

حصلت محافظة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية كـ مدينةً صحية، وذلك لتحقيقها المعايير والمقومات السياحية والترفيهية والصحية.

ونوه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إلى أهمية حصول محافظة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية وذلك نظير تحقيق المشاركة المجتمعية، والتعاون بين القطاعات للتعامل مع محدّدات الصحة والتنمية، واستيفاء المعايير والاشتراطات الصحية المتعلقة بالمدن الصحية، وتوفير أفضل المعايير الصحية والبيئية في المنطقة، مؤكدًا أن إعلان الخبر مدينة صحية يعني بذل المزيد من الجهود لتعزيز ما حققته الخبر من مكانة متميزة.

وأشار الجبير إلى أن هذا الاعتماد يعزز مكانة الخبر الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والصحية، لافتًا إلى الانطباع الإيجابي لدى وفد منظمة الصحة العالمية خلال فترة التقييم والاطلاع على عدد من النماذج والأمثلة التي يحتذى بها في تقييم أي مدينة صحية.

يذكر أن محافظة الخبر تضم أكثر من 100 متنزه وحديقة في كافة الأحياء السكنية، ومسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 2.250.000 متر مربع، وأكثر من 47 ملعبًا متعدد الاستخدامات و 20 ممشى بطول يزيد عن 52 كيلومترًا، وأكثر من 150.000 شجرة في جميع أنحاء الخبر ضمن برنامج الخبر خضراء.

كما تعمل بلدية الخبر على إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 15 كيلو مترًا وذلك ضمن مساعيها لتعزيز جودة الحياة والأسنة وإبراز المشاريع والمعايير بأن تكون الخبر مدينة صحية.