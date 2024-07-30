اختتام النسخة الثانية من مهرجان الدار

وتجول الحضور في أركان المهرجان الذي نجح في الحفاظ على الهوية التراثية للمنطقة، مع تنوع الفعاليات التي بلغت أكثر من 67 فعالية، تضمنت «الفلكلورات الشعبية، وزفة العروس بالطريقة القديمة، والطهي، والحرف اليدوية، وورش العمل، ومسابقة الخط العربي، وورش الفنون التشكيلية، ومسابقة أجمل تعليق شعري، وإقامة أمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي، وعرضا مسرحيا بالتنسيق مع جمعية الثقافة والفنون والنادي الأدبي ولجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، وأمسية غنائية شعبية».
وجرى خلال الحفل تكريم جميع المشاركين والرعاة الذين أسهموا في نجاح المهرجان.
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