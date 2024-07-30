اختتام النسخة الثانية من مهرجان الدار

اختتمت الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدار التراثي، المقام في قرية الموسى التراثية على مدى 20 يوما، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار، الذين تجاوز عددهم 3000 زائر من داخل وخارج المملكة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «صيف في الباحة تراها أروق»، الذي أقيم حفله الختامي بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وعدد من القيادات بالمنطقة.

وتجول الحضور في أركان المهرجان الذي نجح في الحفاظ على الهوية التراثية للمنطقة، مع تنوع الفعاليات التي بلغت أكثر من 67 فعالية، تضمنت «الفلكلورات الشعبية، وزفة العروس بالطريقة القديمة، والطهي، والحرف اليدوية، وورش العمل، ومسابقة الخط العربي، وورش الفنون التشكيلية، ومسابقة أجمل تعليق شعري، وإقامة أمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي، وعرضا مسرحيا بالتنسيق مع جمعية الثقافة والفنون والنادي الأدبي ولجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، وأمسية غنائية شعبية».

وجرى خلال الحفل تكريم جميع المشاركين والرعاة الذين أسهموا في نجاح المهرجان.