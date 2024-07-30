جامعة الملك سعود تنظم مؤتمر «الإبل في الثقافة العربية»

ينظم قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود المؤتمر الدولي الخامس «الإبل في الثقافة العربية» في الفترة من 29 - 30 / 06 /1446 هـ الموافق 30 - 31 / 12 / 2024م، وذلك انطلاقًا من تسمية وزارة الثقافة عام (2024) عام الإبل.

ويسعى المؤتمر إلى التعريف بالقيم الحضارية والثقافية للإبل وتعزيز حضورها الثقافي والأدبي محليًّا ودوليًّا، وبيان أهمية الإبل عند العرب، وتأصيل المكانة الراسخة لها. وتدور محاور المؤتمر حول: الإبل والموروث الثقافي، وحضور الإبل في اللغة والمعجم والشعر والسرد العربي، ووجودها في الآداب والثقافات الأخرى، ودورها في الاقتصاد الوطني في مجالات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والترفيه، ومهرجانات الإبل وسباقاتها.

ويكتسب المؤتمر قيمته من أنه ينطلق من زاوية منسجمة مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالعناصر الثقافية والحضارية التي شكّلت الهوية السعودية العريقة، ومنها الإبل بوصفها رمزًا ثقافيًّا وحضاريًّا ومكونا رئيساً من مكونات الهوية السعودية.

ويدعو قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود الباحثين والباحثات من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها إلى المشاركة في المؤتمر وتقديم ملخصات الأفكار البحثية على موقع المؤتمر: https://www.icalksu.info في مدة أقصاها 12 / 3 / 1446هـ الموافق 15 / 9 / 2024م.