4800 جولة رقابية بمحافظة الأسياح

كما شددت الأمانة على تكثيف جولاتها الرقابيّة في جميع المنشآت التجارية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
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