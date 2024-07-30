4800 جولة رقابية بمحافظة الأسياح

نفّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة الأسياح، 4795 جولة رقابية خلال النصف الأول من عام 2024، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، وتم خلالها رصد 318 مخالفة، وإغلاق 6 محال، ومصادرة 32.7 كجم من المواد الغذائية و16 لترا من الألبان والعصائر.

كما شددت الأمانة على تكثيف جولاتها الرقابيّة في جميع المنشآت التجارية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.