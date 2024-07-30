65 ألف جولة رقابية للحد من التشوه البصري

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة المهندس مساعد الشريف، أن عدد الزيارات المنفذة في جميع المجالات 65.603 زيارات، وشملت الرقابة على المباني والحفريات والسكن الجماعي والتشوه البصري والإيرادات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية. لافتاً إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن رصد 5.072 مخالفة، حيث تم تسجيل 998 مخالفة في مجال الرقابة على المباني، و261 مخالفة في مجال الرقابة على الحفريات، و27 مخالفة في مجال الرقابة على السكن الجماعي، و4.673 مخالفة في مجال الرقابة على عناصر التشوه البصري، و143 مخالفة في مجال الرقابة على الإيرادات.
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