شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن حمد العيسى.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على محمد بن حمد بن عبدالعزيز العيسى – رحمه الله – بجامع الملك خالد في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة العيسى عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.