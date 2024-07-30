مكتب افتراضي رقمي لإدارة المكاتب الحكومية محليا ودوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الطائف المكتب الافتراضي الرقمي الذي يقدم خدماته الحكومية على مستوى المحلي والدولي؛ ليحاكي في أعماله البيئة الفعلية لإدارة المكاتب الحكومية الهادفة إلى تقديم إجراءات ميسرة للمواطنين والمقيمين في الداخل والخارج؛ وذلك بخدمة في أقل من 60 ثانية، وفقا للمعايير الوطنية للتحول الرقمي، ليكون المكتب بمثابة نموذج مبتكر متعدد الأطراف، ورقمي التعامل بالكامل، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، ووكيل الجامعة الدكتور إبراهيم القرني. أبرز مزايا المكتب: خدمات افتراضية ميسرة على مدار الساعة.

آليات عدة ومرنة لاستقبال الطلبات ومعالجتها ومتابعتها الكترونيا.

تمكين المستفيد من الاتصال المباشر بقيادات الجامعة سواء في الجوانب الإدارية أو المالية.

أتمتة إشعار المستفيدين بسير عمليات التنفيذ والإجراء.

إصدار وتحديث التقارير الإحصائية والبيانية الخدمية لحظيا.

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