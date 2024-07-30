برنامج لتحفيز الطلاب على أعمال التطوع البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمن برنامجا لتحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في أعمال التطوع البيئي، اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لقاءات «تحدي تصميم المبادرات التطوعية»، من محطتها الأخيرة بمنطقة الجوف، بعد إقامة عدد من اللقاءات في منطقتي حائل وتبوك، خلال الأيام الماضية.

,وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل التطوعي، خلال إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل دورها المهم في تنمية البيئة والمحافظة عليها، وتحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات البيئية.

تضمنت هذه اللقاءات ورش عمل وتحديات مثرية، شارك خلالها الطلاب والطالبات في كثير من المبادرات التي تم بناؤها خلال الورشة، تحت توجيه وإشراف عدد من المختصين في الأعمال التطوعية من ممثلي الهيئة.

كما أكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، التزامها بنشر الوعي البيئي وإتاحة الفرص للمتطوعين، وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية والبيئية.

أهداف المبادرة