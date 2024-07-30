الخبر تحقق اعتماد المنظمة العالمية كمدينة صحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت محافظة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية، وذلك لتحقيقها المعايير والمقومات السياحية والترفيهية والصحية. ونوه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى أهمية حصول محافظة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية وذلك نظير تحقيق المشاركة المجتمعية، والتعاون بين القطاعات للتعامل مع محدّدات الصحة والتنمية، واستيفاء المعايير والاشتراطات الصحية المتعلقة بالمدن الصحية. محافظة الخبر: تضم 100 متنزه وحديقة في الأحياء.

مسطحات خضراء بمساحة 2.2 مليون م2.

47 ملعبا متعدد الاستخدامات.

20 ممشى بطول يزيد على 52 كلم.

150 ألف شجرة في كافة أنحاء الخبر.

إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية.

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