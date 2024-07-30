استخدام التطبيقات السحابية لتحسين طرق جمع النفايات

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وبينت الأمانة أنه تم تركيب 600 جهاز تتبع للمركبات لمتطلبات نظام إدارة وحوكمة أعمال الأليات عبر نظام إدارة النظم الجغرافية لتشمل جميع الآليات والمركبات العاملة بنظافة مدينة حائل، كما تم تزويد 160 جهازا قارئا على المركبات التابعة لإدارة النظافة بالأمانة والخاصة بجمع النفايات بجميع أنواعها السكنية والتجارية، وذلك لمتابعة جداول جمع النفايات من الحاويات، بالإضافة إلى قياس مستوى النفايات بدقة داخل الحاوية من خلال تركيب عدد 26.726 شريحة على حاويات النفايات.
من جهة أخرى يستمر العمل على تأهيل وتطوير الأرصفة في طريق الملك فيصل بحي صبابة، ضمن أعمال الإدارة العامة للتشغيل والصيانة.
- تركيب 600 جهاز تتبع للمركبات.
- تزويد المركبات بـ160 جهازا قارئا.
- متابعة جداول جمع النفايات من الحاويات.
- قياس مستوى النفايات بدقة داخل الحاوية.
- تركيب 26.726 شريحة على الحاويات.
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