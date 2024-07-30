استخدام التطبيقات السحابية لتحسين طرق جمع النفايات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة حائل تنفيذ أعمال مشروع الرقابة الالكترونية على مشاريع النظافة ‏بأمانة المنطقة من خلال أتمتة وتحسين طرق جمع النفايات باستخدام تطبيقات سحابية ‏للإدارة والتخطيط والمراقبة وجمع وتحليل البيانات والتقنيات الثورية الحديثة في ‏الاتصالات، وذلك ضمن جهودها في تطوير مشروع الرقابة الالكترونية على ‏مشاريع النظافة والتشغيل الذاتي بالأمان، تعزيزا لأنسنة المدن ورفع مستوى جودة ‏الحياة وتوفير بيئة حضرية مثالية للسكان وفق رؤية المملكة 2030.‏

وبينت الأمانة أنه تم تركيب 600 جهاز تتبع للمركبات لمتطلبات نظام إدارة وحوكمة ‏أعمال الأليات عبر نظام إدارة النظم الجغرافية لتشمل جميع الآليات والمركبات العاملة ‏بنظافة مدينة حائل، كما تم تزويد 160 جهازا قارئا على المركبات التابعة لإدارة ‏النظافة بالأمانة والخاصة بجمع النفايات بجميع أنواعها السكنية والتجارية، وذلك ‏لمتابعة جداول جمع النفايات من الحاويات، بالإضافة إلى قياس مستوى النفايات بدقة ‏داخل الحاوية من خلال تركيب عدد 26.726 شريحة على حاويات النفايات.‏

من جهة أخرى يستمر العمل على تأهيل وتطوير الأرصفة في طريق الملك فيصل بحي صبابة، ضمن أعمال الإدارة العامة للتشغيل والصيانة.