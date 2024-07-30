إنفاق 150 مليونا على حفلات الزواج الجماعي بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، مساء أمس الأول، حفل الزواج الجماعي الـ16، الذي نظمته لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة، وبالتعاون مع جمعية الريان الخيرية، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان. وألقى رئيس لجنة الزواج الجماعي موسى خمج، كلمة استعرض خلالها مسيرة الزواج الجماعي بمنطقة جازان خلال الأعوام الماضية، والذي استفاد منه 35 ألف شاب وفتاة، وصرف عليهم 150 مليون ريال. فيما جرى تنظيم كثير من الدورات التأهيلية في الحياة الزوجية السعيدة، وفنون الحياة الاجتماعية المختلفة، والتي حققت فوائد اجتماعية كبيرة في استقرار الحياة الزوجية للمستفيدين. وأضاف أن حفل العام الحالي يشمل الاحتفاء بزفاف 200 شاب وفتاة. كما ألقى الأمين العام لأوقاف صالح الراجحي، عبدالسلام الراجحي، كلمة استعرض خلالها دور الأوقاف في الزواج الجماعي عبر برنامج «تيسير» الذي يقدم الدعم المادي والعيني والتأهيل النفسي والاجتماعي لبناء الأسرة، التي هي أساس المجتمع.

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