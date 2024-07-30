معالجة مظاهر التشوه البصري في ذهبان جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة محافظة جدة، خلال جولاتها الميدانية بنطاق ذهبان، تجاوزات التشوه البصري، وفي مقدمتها مخالفات المباني الإنشائية، ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والبيع الجائل. وأوضحت الأمانة، أن الحملات التي تنفذها بلدية ذهبان تهدف إلى رصد كل المخالفات ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر معالجة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة الحظائر والخيام ومخالفات المباني والمواقع المختلفة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين. نتائج الحملة إزالة الحظائر والخيام ومخالفات المباني.

معالجة وضع الباعة الجائلين.

إزالة المظلات وهناجر المواقف.

إزالة مخلفات البناء والهدم.

النظافة بشكل عام.

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