تنفيذ 25 مشروعا للمياه والصرف الصحي في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تنفيذ 25 مشروعا للمياه والصرف الصحي بمنطقة عسير بالقطاع الجنوبي، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 1,481 كلم طوليا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 960 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبينت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت 23 مشروعا في منطقة عسير ومحافظاتها، ستغطي عددا من أحياء مدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط، بيشة، النماص، بلقرن، طريب، سراة عبيدة، وقرى محافظة الأمواه، ومراكز صمخ والعطف بمحافظة بيشة، ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر آل حميدان والقرى التابعة لها بمحافظة تثليث.

إذ سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال تتجاوز 1,410 كلم طوليا، وخزانات تشغيلية بعدد 19 خزانا بسعة إجمالية بلغت 109,350 مترا مكعبا، وبكلفة إجمالية تجاوزت 907 ملايين ريال.