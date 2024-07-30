شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 25 مشروعا للمياه والصرف الصحي في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت 23 مشروعا في منطقة عسير ومحافظاتها، ستغطي عددا من أحياء مدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط، بيشة، النماص، بلقرن، طريب، سراة عبيدة، وقرى محافظة الأمواه، ومراكز صمخ والعطف بمحافظة بيشة، ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر آل حميدان والقرى التابعة لها بمحافظة تثليث.
إذ سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال تتجاوز 1,410 كلم طوليا، وخزانات تشغيلية بعدد 19 خزانا بسعة إجمالية بلغت 109,350 مترا مكعبا، وبكلفة إجمالية تجاوزت 907 ملايين ريال.
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