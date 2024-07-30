شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروعًا لتركيب الأطراف الصناعية بتركيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية وتقديم العلاج الطبيعي في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس 2024م، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمساعدة منكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم 235 جلسة علاجية، وتركيب 12 طرفًا صناعياً، إلى جانب تركيب 28 جبيرة تقويمية مصنعة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم 235 جلسة علاجية، وتركيب 12 طرفًا صناعياً، إلى جانب تركيب 28 جبيرة تقويمية مصنعة.
مكافحة العمى في جمهورية غينيااختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كوناكري بجمهورية غينيا، والذي نُفذ خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2024م، بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 6.500 مريض، وتوزيع 1.100 نظارة طبية، وتنفيذ 465 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.