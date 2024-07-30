شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. الأرصاد ينبه من "ضباب" على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر غدًا الأربعاء.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
المنطقة الشرقيةتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
مكة المكرمةيُتوقع أن تشهد القنفذة والليث شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الدمام ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 30, 2024
للتفاصيل https://t.co/RZVvzVKs0P #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wwtgJxLOOU