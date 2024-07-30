شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. الأرصاد ينبه من "ضباب" على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

تبوك

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر غدًا الأربعاء.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.يُتوقع أن تشهد القنفذة والليث شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)تشهد الرايس وينبع شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج وضباء شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.