تدريب طلاب جدة الموهوبين على مهارات الأمن السيبراني

بدأت الثلاثاء فعاليات المعسكر السيبراني الصيفي للموهوبين 2024، الذي تقدمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في قسم الموهوبين بإدارة تنمية القدرات، ويستمر ثلاثة أيام «حضوريًا» بمقر مركز الموهوبين، الذي التحق به العشرات من الطلاب والطالبات الموهوبين من مختلف مدارس تعليم جدة.

ويهدف المعسكر لتزويد الطلبة بالمفاهيم المهارات اللازمة للحماية السيبرانية، وذلك ضمن أنماط الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بقسم الموهوبين.

وأوضحت رئيسة قسم الموهوبين بتعليم جدة الدكتورة حنان آل كباس، أن المعسكر يقام في نسخته الأولى ويُقدم «حضورياً» لأكثر من 60 طالباً وطالبة من المصنفين كطلبة موهوبين من المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يسعى من خلاله لصقل مهاراتهم التقنية من خلال ورش العمل المتنوعة والمهام والأنشطة المختلفة لبناء مشاريع ابتكارية وحلول تعزز الأمن السيبراني للمؤسسات والمجتمعات، من خلال مدربين أكفاء من ذوي التخصص والخبرة والممارسة في مجال التقنيات الحديثة والأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إقبالاً وشغفاً من الطلبة وأولياء الأمور خلال فترة التسجيل.