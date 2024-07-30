ويهدف المعسكر لتزويد الطلبة بالمفاهيم المهارات اللازمة للحماية السيبرانية، وذلك ضمن أنماط الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بقسم الموهوبين.
وأوضحت رئيسة قسم الموهوبين بتعليم جدة الدكتورة حنان آل كباس، أن المعسكر يقام في نسخته الأولى ويُقدم «حضورياً» لأكثر من 60 طالباً وطالبة من المصنفين كطلبة موهوبين من المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يسعى من خلاله لصقل مهاراتهم التقنية من خلال ورش العمل المتنوعة والمهام والأنشطة المختلفة لبناء مشاريع ابتكارية وحلول تعزز الأمن السيبراني للمؤسسات والمجتمعات، من خلال مدربين أكفاء من ذوي التخصص والخبرة والممارسة في مجال التقنيات الحديثة والأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إقبالاً وشغفاً من الطلبة وأولياء الأمور خلال فترة التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب طلاب جدة الموهوبين على مهارات الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.