ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة بمنطقة تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 7 معدات يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.