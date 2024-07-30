25 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تنفيذ 25 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة عسير بالقطاع الجنوبي، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 1.481

كيلو مترًا طوليًا، وبكلفة إجمالية تجاوزت 960 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت 23 مشروعًا في منطقة عسير ومحافظاتها، ستغطي عددًا من أحياء مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة والنماص وبلقرن وطريب وسراة عبيدة وقرى محافظة الأمواه ومراكز صمخ والعطف بمحافظة بيشة ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر آل حميدان والقرى التابعة لها بمحافظة تثليث، حيث سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال تتجاوز 1.410 كيلو مترات طولية، وخزانات تشغيلية بعدد 19 خزانًا بسعة إجمالية بلغت 109.350 مترًا مكعبًا، وبكلفة إجمالية تجاوزت 907 ملايين ريال.

وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمنطقة عسير، ستغطي عددًا من أحياء محافظة خميس مشيط، وهي: أحياء شكر والحمراء وأحد وذلالة والوسام واليرموك والحرابي، وذلك وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 71 كيلو مترًا طوليًا، وبكلفة إجمالية تتجاوز 53 مليون ريال.