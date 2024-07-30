انطلاق أولى الورش التطويرية للمنتدى السعودي للإعلام

وشهدت الورشة مشاركة العديد من الخبراء ومديري الإعلام والاتصال المؤسسي في الجهات التنموية من القطاع الحكومي والخاص؛ بهدف تحقيق التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة والمنتدى السعودي للإعلام بوصفه أبرز تظاهرة إعلامية في المنطقة، وما يمثله من قوة جذب للمملكة من خلال تبني منصة إعلامية يقصدها الزوار سنويًا مدعمًا بمعرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي شهد خلال النسخة السابقة مشاركة أكثر من 150 عارضًا من 30 دولة العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المنتدى في تحقيق التنمية المستدامة كمنصة دولية يتشارك فيها المهنيين والخبراء والمهتمين بالصناعة الإعلامية بما يعزز من أهداف المنتدى ويحقق أبعاده على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن أحد أهم مفاتيح النجاح هو تحقيق التعاون وبناء شبكة قوية من خبراء الإعلام، وامتزاج الخبرات لقيادة التغيير وإحداث الأثر الإيجابي تزامنًا مع عام التحول الإعلامي بقيادة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.
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