مليون مستفيد من حلقات القرآن

أقامت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الحفل الختامي لموسم حج هذا العام 1445 في مقر الوكالة، واستعرضت خلاله عدد الخدمات والمبادرات التي قدمتها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد المستفيدين من حلقات القرآن أكثر من مليون مستفيد. كما أعلنت الرئاسة إطلاق خطة العمرة لموسم 1446، وإطلاق مبادرة الاصطفاء لتعظيم مسجد المصطفى.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور ⁧‫عبدالرحمن السديس، أن تضافر الجهود بين شركاء النجاح في منظومة الحج خلَق منظومة دينية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، وأسهم في مواصلة سلسلة نجاحات المملكة في إدارة موسم حج عام 1445 هجريا، مقدما شكره وتقديره للمسؤولين في وكالة المسجد النبوي، لجهودهم التي بذلوها في موسم الحج المنصرم، إلى جانب إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين، وتعضيد الأدوار التكاملية مع الجهات المعنية، والتناغم مع كل الجهات الحكومية وشركاء النجاح.

وهنأ رئيس الشؤون الدينية شركاء النجاح في منظومة الحج، من الجهات الحكومية والمنظومة الأمنية، بما تحقق في موسم الحج من نجاحات مبهرة، معربا عن تطلعه من جميع المنسوبين بالوكالة لبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية المقدمة للقاصدين والزائرين في موسم العمرة.

في حين استعرض وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري، الأرقام الخاصة بالمبادرات والخدمات التي قدمت خلال العام الماضي، حيث وصل عدد حلقات القرآن الكريم والمتون 2500 حلقة، التحق بها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة. كما بلغت حلقات القرآن 424 حلقة، وصل عدد المستفيدين إلى مليون مستفيد، ووصلت عدد الساعات الميدانية للمترجمين خلال ستة أشهر إلى أكثر من 46 ألف ساعة، استفاد منها أكثر من نصف مليون مستفيد.