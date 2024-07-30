شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة.

وكانت الجلسة قد شهدت عددا من القرارات منها تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في البرتغال، والتوقيع عليه.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، في مجال الاقتصاد والتخطيط.