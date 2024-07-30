شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يعلن بدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية رحلات منتظمة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية (US-Bangla Airlines ) برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية بنغلاديش.

ولفتت الهيئة أن الرحلات ستكون متجهة من دكا إلى جدة خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 7 رحلات أسبوعيًا وبمعدل رحلة يومياً ابتداءً من 1 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.